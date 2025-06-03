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Він його нокаутує: ексчемпіон світу про реванш Усика з Дюбуа

Олександр Булава — 3 червня 2025, 16:20
Він його нокаутує: ексчемпіон світу про реванш Усика з Дюбуа
Усик та Дюбуа
Getty Images

Колишній чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Джонні Нельсон вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) знову нокаутує Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) у реванші.

Про це він розповів у коментарі Boxing News.

"Думаю, це хороший бій. Олександр Усик щоразу підтверджує свій клас, тому в мене немає сумнівів, чи може він зробити це знову. Коли він боксував із кимось одного разу і побив його, то вдруге буде легше. Це факти, а не просто розмови.

Якщо керуватися фактами, мабуть, це знову станеться з Даніелем Дюбуа. Думаю, Усик його нокаутує", – сказав Нельсон.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

Перший бій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше свій прогноз на поєдинок дав Дерек Чісора.

Олександр Усик Даніель Дюбуа Джонні Нельсон

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