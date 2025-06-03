Він його нокаутує: ексчемпіон світу про реванш Усика з Дюбуа

Колишній чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Джонні Нельсон вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) знову нокаутує Даніеля Дюбуа (22-2, 21 КО) у реванші.

Про це він розповів у коментарі Boxing News.

"Думаю, це хороший бій. Олександр Усик щоразу підтверджує свій клас, тому в мене немає сумнівів, чи може він зробити це знову. Коли він боксував із кимось одного разу і побив його, то вдруге буде легше. Це факти, а не просто розмови.

Якщо керуватися фактами, мабуть, це знову станеться з Даніелем Дюбуа. Думаю, Усик його нокаутує", – сказав Нельсон.