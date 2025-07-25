Колишній чемпіон назвав двох боксерів, які перемогли б Усика
Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Джонні Нельсон вважає, що Леннокс Льюїс (41−2−1, 32 КО) та Одлі Гаррісон (31−7, 23 КО) перемогли б Олександра Усика (24-0, 15 КО) на піку форми.
Цитує боксера Sky Sports.
"Мене вже питали про це кілька разів. Я вважаю, що це несправедливо – порівнювати Усика з кимось із боксерів попередніх епох. Це все суб'єктивно. Але Усик переміг усіх, хто був у його епоху. Тому треба дивитися на тих, кого він здолав свого часу.
А якщо згадувати Алі – у нього були суперники як Клівленд Вільямс, Санні Лістон, якого називали сучасним Майком Тайсоном. І Алі їх переміг. Те саме з Форманом і Фрейзером.
Тому порівнювати складно. Бо все залежить від стилів бою. Якщо ви запитаєте мою особисту думку, то я думаю, що Леннокс Льюїс переміг би Усика. Одлі Гаррісон — теж. Але це моє особисте бачення. Тому що я пам’ятаю ті часи, мене надихали ті бійці.
Усик провів лише 24 бої, але що він зробив у такому віці — просто неймовірно. Йому потрібно віддати належне не тільки за досягнення в рингу, а й за те, як він поводиться поза ним", – сказав Нельсон.
Нагадаємо, нещодавно Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.
Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі.
Напередодні світова боксерська організація (WBO) зобов'язала Усика провести бій проти тимчасового чемпіона організації Джозефа Паркера. Усик та Паркер уже обговорили можливий бій, відразу після завершення поєдинку з Дюбуа.