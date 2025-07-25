Колишній чемпіон назвав двох боксерів, які перемогли б Усика

Колишній чемпіон світу в першій важкій вазі Джонні Нельсон вважає, що Леннокс Льюїс (41−2−1, 32 КО) та Одлі Гаррісон (31−7, 23 КО) перемогли б Олександра Усика (24-0, 15 КО) на піку форми.

Цитує боксера Sky Sports.

"Мене вже питали про це кілька разів. Я вважаю, що це несправедливо – порівнювати Усика з кимось із боксерів попередніх епох. Це все суб'єктивно. Але Усик переміг усіх, хто був у його епоху. Тому треба дивитися на тих, кого він здолав свого часу.

А якщо згадувати Алі – у нього були суперники як Клівленд Вільямс, Санні Лістон, якого називали сучасним Майком Тайсоном. І Алі їх переміг. Те саме з Форманом і Фрейзером.

Тому порівнювати складно. Бо все залежить від стилів бою. Якщо ви запитаєте мою особисту думку, то я думаю, що Леннокс Льюїс переміг би Усика. Одлі Гаррісон — теж. Але це моє особисте бачення. Тому що я пам’ятаю ті часи, мене надихали ті бійці.

Усик провів лише 24 бої, але що він зробив у такому віці — просто неймовірно. Йому потрібно віддати належне не тільки за досягнення в рингу, а й за те, як він поводиться поза ним", – сказав Нельсон.