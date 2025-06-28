На цей раз без штовханини: Кроуофорд та Канело провели завершальну битву поглядів

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Канело Альварес та чемпіон WBA у першій середній Теренс Кроуфорд провели фінальну битву поглядів у межах престуру.

Кадри події опублікувало видання The Ring.

На цей раз боксери обійшлись без штовханини, хоча ситуацію від самого початку контролював Дейна Вайт.

The final face-off until fight week 😤 #CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/FYj5tv0kiG — Ring Magazine (@ringmagazine) June 28, 2025

Нагадаємо, під час першої битви поглядів Канело відштовхнув від себе Кроуфорда, вигукуючи щось у бік опонента.

Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.

Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).

Раніше Теренс, оцінюючи майбутній бій, заявив, що непереможних боксерів не існує.