На цей раз без штовханини: Кроуофорд та Канело провели завершальну битву поглядів
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Канело Альварес та чемпіон WBA у першій середній Теренс Кроуфорд провели фінальну битву поглядів у межах престуру.
Кадри події опублікувало видання The Ring.
На цей раз боксери обійшлись без штовханини, хоча ситуацію від самого початку контролював Дейна Вайт.
Нагадаємо, під час першої битви поглядів Канело відштовхнув від себе Кроуфорда, вигукуючи щось у бік опонента.
Бій відбудеться 13 вересня у Лас-Вегасі. Пряма трансляція буде доступна на Netflix. Напередодні боксери провели другу битву поглядів. Також стало відомо, що на кону стоятиме спеціальний пояс The Ring.
Нагадаємо, Кроуфорд у серпні дебютував в першій середній вазі. Він у 12-раундовому поєдинку переміг узбекистанського боксера Ісраїла Мадрімова (10-1-1, 7 КО).
Раніше Теренс, оцінюючи майбутній бій, заявив, що непереможних боксерів не існує.