Міллер – про Джошуа: Я радий, що він опинився в такому грьобаному нокауті

Американський боксер надважкої ваги Джаррелл Міллер (26-1-2, 22 KO) поділився своїми думками про перемогу чемпіона світу за версією IBF Даніеля Дюбуа (22-2, 21 KO) в поєдинку з Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) та заявив, що він радий, що Джошуа опинився в такому нокауті.

Про це він розказав на YouTube-каналі "The Stomping Ground".

"Я ж казав вам. Я робив ставку на трималку. У Дюбуа міцніша щелепа, він більш стійкий і голодний. Ей Джей заробив багато грошей, і йому занадто цілують дупу. Якби Дюбуа бився з кимось іншим, то бій уже давно зупинили б. Ей Джею дали безліч шансів прийти до тями, порахували, що він послизнувся. Я радий, що він опинився в такому грьобаному нокауті. Я вважав, що Дюбуа виграє в більш пізніх раундах. Я не думав, що він упустить Джошуа так рано, але я радий, що він це зробив, тому що рефері явно не збирався віддавати Даніелю легку перемогу", – сказав Міллер.

Для Джошуа це четверта поразка в кар'єрі. Раніше він поступався двічі українцю Олександру Усику (2021, 2022 роки), а також одного разу мексиканцеві Енді Руїсу (2019 рік).

Дюбуа здобув третю поспіль перемогу, вперше захистив чемпіонський пояс і тепер може претендувати на поєдинок із переможцем реваншу між українцем та його земляком Тайсоном Ф'юрі. Цей бій запланований на 21 грудня.