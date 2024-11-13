Тайсону пропонували 500 тисяч доларів за бій з відомим польським боксером

Легендарний боксер Майк Тайсон (50-6, 44 КО) у серпні цього року міг провести бій з поляком Томашом Адамеком (55-6, 32 КО), але відповів відмовою.

Про це пише Vringe.pl.

За інформацію видання, це мало відбутися у серпні в рамках івенту Fame MMA на Національному стадіоні у Варшаві. За це Майку було запропоновано винагороду у розмірі 500-600 тисяч доларів, але Тайсон відповів відмовою.

Колишній чемпіон світу захотів гонорар у "мільйонах доларів". Іншою причиною називають те, що до бою з Полом Майк не мав права виходити в ринг ще з кимось, окрім спаринг-партнерів.

Бій Тайсона з Полом відбудеться 15 листопада. Спершу поєдинок був запланований на 20 липня, але його перенесли через погіршення стану здоров’я "Залізного Майка".

У своєму останньому бою Пол достроково переміг колишнього бійця UFC Майка Перрі (0-2 у боксі). Бій відбувся у ліміті крузервейту (до 90,7 кг).

Томаш Адамек за кар'єру перемагав таких іменитих бійців: Стів Каннінгем, Анджей Голота, Кевін Макбрайд, Кріс Ареола та інші.