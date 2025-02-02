48-річний екссуперник Віталія Кличка планує вперше за шість років провести боксерський бій

Колишній чемпіон світу в крузервейті Томаш Адамек (55-6, 32 КО) заявив, що планує цього року провести боксерський поєдинок. Востаннє 48-річний поляк виходив на професійний ринг ще в жовтні 2018 року, коли нокаутом у другому раунді програв Джареллу Міллеру.

Про це Адамек заявив у коментарі для Sportowefakty.wp.pl.

"Я чекаю, що скаже Матеуш Борек (польський промоутер – прим.), коли подзвонить. Цього року вболівальники знову побачать мене. Думаю, ми проведемо бій у Польщі, але все можливо, це можуть бути і Штати, я ще не знаю", – сказав Адамек.

Зазначимо, що Адамек бився проти Віталія Кличка. Українець зумів здолати поляка у вересні 2010 року технічним нокаутом у 10 раунді. Ще одну поразку Томаш зазнав від В'ячеслава Глазкова. Представник України переміг одноголосним рішенням суддів у березні 2014 року.

Повідомляється, що суперником 48-річного поляка може стати 53-річний Шеннон Бріггз. У жовтні 2010 американець бився проти Віталія Кличко та програв одноголосним рішенням суддів.

Нагадаємо, є інформація, що Володимир Кличко, який є ровесником Адамека, також розглядає варіант із поверненням на професійний ринг.