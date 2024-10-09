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Чжилей відмовився від поєдинку з Баколе

Олександр Булава — 9 жовтня, 21:42
Чжилей відмовився від поєдинку з Баколе

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-1, 16 КО) заявив, що китайський боксер Чжан Чжилей відмовився від поєдинку з ним.

Цитує Баколе boxing247.com.

"Я зараз у Конго, наполегливо тренувався для Чжана, і я щойно почув, що Чжилей відмовився від бою зі мною і що він забув своє взуття. Великий Чжан, приходь і візьми своє взуття, чоловіче, перестань тікати!

Я знаю, що твоя команда захищає тебе, вони не хочуть, щоб ти потрапив у нокаут, тому зараз я зосереджуюсь на Агіті Кабаєлі", - сказав Баколе.

Напередодні промоутер Бен Шалом розповів, що Баколе може побитися з Чжилеєм в андеркарді реваншу Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі, який відбудеться 21 грудня.

Відзначимо, що Мартін закріпився в топах дивізіону після того, як 3 серпня здобув дострокову перемогу над раніше небитим американським проспектом Джаредом Андерсоном (17-1, 15 KO).

Також Баколе відомий своїми заявами про те, що сильно побив у спарингах Даніеля Дюбуа, Ентоні Джошуа, Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі та Джо Джойса.

Чжан Чжилей Мартін Баколе

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