Баколе може потрапити в андеркард реваншу Усик – Ф’юрі

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе (21-1, 16 КО) наступний бій може провести в андеркарді реваншу Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі, який відбудеться 21 грудня.

Про це повідомляє Boxing Scene.

За словами промоутера боксера Бена Шалома, його потенційним суперником може стати китаєць Чжан Чжилей.

"Сподіваємося незабаром офіційно оголосити про поєдинок в андеркарді Усика та Ф'юрі. Чжілей? Я не можу зараз про це сказати, але суперником буде боксер, з яким ніхто битися не хоче", – сказав Шалом.

Відзначимо, що Мартін закріпився в топах дивізіону після того, як 3 серпня здобув дострокову перемогу над раніше небитим американським проспектом Джаредом Андерсоном (17-1, 15 KO).

Також Баколе відомий своїми заявами про те, що сильно побив у спарингах Даніеля Дюбуа, Ентоні Джошуа, Олександра Усика, Тайсона Ф'юрі та Джо Джойса.