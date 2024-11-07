Нокаут у другій половині бою: американський тренер спрогнозував результат поєдинку Чухаджяна з Еннісом

Відомий американський тренер Малік Скотт вважає, що чемпіон світу за версією IBF у напівсередній вазі (до 66,7 кг) Джарон Енніс (32-0, 29 КО) достроково виграє бій у Карена Чухаджяна (24-2, 13 КО).

Цитує тренера Ready to Fight.

"Великий бій на підході: Джарон Енніс проти Карена Чухаджяна – дуже цікавий поєдинок, один із моїх улюблених цього року. Це їхня друга зустріч.Щоб Джарон Енніс зміг здобути перемогу і нокаутувати суперника, йому потрібно значно більше працювати по корпусу, а також уникати "тихих угод" з Чухаджяном, коли той захоче підійти близько і перейти в клінч.

Коли Чухаджян, який любить рухатися, зупиняється, Джарон Енніс має бути активним – йому слід працювати передпліччям, бити по корпусу, і атака по тулубу повинна стати ключовою частиною його плану на бій. Я прогнозую, що Джарон Енніс виграє нокаутом у другій половині бою, між сьомим і десятим раундами", – сказав Скотт.