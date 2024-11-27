Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Льюїс підтримав Усика в тренувальному таборі

Олександр Булава — 27 листопада 2024, 21:56
Льюїс підтримав Усика в тренувальному таборі
Леннокс Льюїс
TNT Sports

Легендарний боксер хевівейту Леннокс Льюїс відвідав тренувальний табір чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика.

Про це повідомив український боксер в Instagram.

"Спілка двох абсолютних чемпіонів: величезна повага, що об’єднує два покоління суперважковаговиків", – розповів Усик.

Зазначимо, що Усик розпочав свій тренувальний табір на початку вересня.

Другий бій з Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.

Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Леннокс Льюїс

Олександр Усик

Цей хлопець непереможний: ексчемпіон світу назвав фаворита бою Усик – Ф'юрі
Цей бій чекає весь світ: легендарний ринг-анонсер – про реванш Усика та Ф'юрі
Усик назвав найскладнішого суперника за кар'єру
Вперед, чемпіоне: Магучіх виклала у соцмережах запальний танець на підтримку Усика
Чухаджян назвав фаворита бою Усик – Ф’юрі

Останні новини