Льюїс підтримав Усика в тренувальному таборі

Легендарний боксер хевівейту Леннокс Льюїс відвідав тренувальний табір чемпіона WBC, WBO, WBA та IBO Олександра Усика.

Про це повідомив український боксер в Instagram.

"Спілка двох абсолютних чемпіонів: величезна повага, що об’єднує два покоління суперважковаговиків", – розповів Усик.

Зазначимо, що Усик розпочав свій тренувальний табір на початку вересня.

Другий бій з Ф’юрі відбудеться 21 грудня. Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів.