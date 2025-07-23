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Коли любов лунає голосніше за гонг: Усик показав емоції дружини під час бою з Дюбуа

Богдан Войченко — 23 липня 2025, 10:25
Скріншот
Коли любов лунає голосніше за гонг: Усик показав емоції дружини під час бою з Дюбуа

Поки мільйони глядачів стежили за реваншем Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, у перших рядах стадіону "Вемблі" була та, чия підтримка завжди була непохитною дружина чемпіона, Катерина Усик

Її реакція на ключові моменти бою не залишила байдужими навіть найчерствіших фанатів.

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Олександр опублікував зворушливе відео, на якому видно, як Катерина емоційно реагує на виступ чоловіка від напруги до сліз радості після фінального гонгу.

Ці кадри швидко розлетілися мережею, викликавши шквал коментарів та слів підтримки від шанувальників боксу по всьому світу.

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Нагадаємо, у п'ятому раунді Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Вже після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Раніше повідомлялося, що український боксер після ефектного тріумфу над британцем отримав у якості подарунка золотий iPhone.

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