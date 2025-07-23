Коли любов лунає голосніше за гонг: Усик показав емоції дружини під час бою з Дюбуа

Поки мільйони глядачів стежили за реваншем Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа, у перших рядах стадіону "Вемблі" була та, чия підтримка завжди була непохитною – дружина чемпіона, Катерина Усик

Її реакція на ключові моменти бою не залишила байдужими навіть найчерствіших фанатів.

Олександр опублікував зворушливе відео, на якому видно, як Катерина емоційно реагує на виступ чоловіка – від напруги до сліз радості після фінального гонгу.

Ці кадри швидко розлетілися мережею, викликавши шквал коментарів та слів підтримки від шанувальників боксу по всьому світу.

Нагадаємо, у п'ятому раунді Усик ефектно нокаутував Даніеля Дюбуа, ставши володарем усіх п'ятьох титулів. Завдяки цій перемозі українець увійшов в історію, встановивши унікальне досягнення.

Вже після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Раніше повідомлялося, що український боксер після ефектного тріумфу над британцем отримав у якості подарунка золотий iPhone.