Дружина Усика похизувалася спільним фото із зіркою серіалу "Гра престолів"

Після грандіозної перемоги Олександра Усика над Даніелем Дюбуа на стадіоні "Вемблі" в Лондоні не лише боксер, а й його родина опинилися в центрі уваги. Зокрема, дружина чемпіона Катерина Усик привернула увагу фанатів несподіваним зірковим моментом.

У своїх соцмережах Катерина поділилася спільним фото з Кітом Харінгтоном – актором, який прославився роллю Джона Сноу в культовому серіалі "Гра престолів".

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Британська зірка також відвідала бій Усика, і, судячи з усього, залишилась під великим враженням від побаченого.

Знімок викликав справжній фурор серед прихильників – ще б пак, поєднання української боксерської гордості та легенди телебачення не залишило байдужими нікого.

Нагадаємо, що Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа в п’ятому раунді та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Після бою дружина українського боксера не стримала емоцій та вибігла на ринг до коханого, щоб розділити з ним момент тріумфу та подарувати свої обійми.

Раніше повідомлялося, що під час святкування перемоги Усика його команда ледь не загубила один із чемпіонських поясів.