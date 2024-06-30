Лопес оцінив перемогу над Клаггеттом

Американський чемпіон WBO в напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) після перемоги над канадцем Стівом Клаггеттом (38-8, 26 КО) готовий битися з найкращими боксерами дивізіону.

Про це розповів Лопес у коментарі після поєдинку.

"Я знав, яким бійцем є цей хлопець. Я знав, що він піде вперед і перевірить мої кондиції. Він жорсткий боєць. Я не думаю, що комусь слід його недооцінювати.

Моє тіло росте. Нехай і не схоже, що я зможу досягти успіху в напівсередній вазі, але я вірю, що можу. Я хочу битися з цими великими чемпіонами. З ким завгодно з них. Ми нікого не уникаємо. Я просто хочу битися з найкращими", — сказав Лопес.