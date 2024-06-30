Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

Лопес оцінив перемогу над Клаггеттом

Олександр Булава — 30 червня, 12:13
Лопес оцінив перемогу над Клаггеттом

Американський чемпіон WBO в напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) після перемоги над канадцем Стівом Клаггеттом (38-8, 26 КО) готовий битися з найкращими боксерами дивізіону.

Про це розповів Лопес у коментарі після поєдинку.

"Я знав, яким бійцем є цей хлопець. Я знав, що він піде вперед і перевірить мої кондиції. Він жорсткий боєць. Я не думаю, що комусь слід його недооцінювати.

Моє тіло росте. Нехай і не схоже, що я зможу досягти успіху в напівсередній вазі, але я вірю, що можу. Я хочу битися з цими великими чемпіонами. З ким завгодно з них. Ми нікого не уникаємо. Я просто хочу битися з найкращими", — сказав Лопес.

Нагадаємо, 12-раундовий бій пройшов усю дистанцію та завершився перемогою Лопеса одноголосним рішенням суддів — 120-108, 119-109, 120-108.

Бокс Теофімо Лопес

Теофімо Лопес

Лопес захистив титул WBO: огляд бою з Клаггеттом
Лопес здолав Клаггетта та захистив титул WBO
Лопес спростував організацію бою між Ломаченком та Девісом
Усик проти Ф'юрі — битва за історичну велич: уперше в історії важкої ваги визначиться володар 4 поясів
Стосунки Ломаченка з легкою вагою – непрості: 7 перемог і 2 поразки

Останні новини