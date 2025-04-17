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Лопес: Йду завойовувати напівсередній дивізіон

Олександр Булава — 17 квітня 2025, 17:21
Лопес: Йду завойовувати напівсередній дивізіон
Теофімо Лопес
Getty Images

Чемпіон WBO у першій напівсередній вазі Теофімо Лопес (21-1, 13 КО) заявив, що збирається підкорити напівсередній дивізіон.

Цитує боксера The Ring.

"Остерігайтеся, Теофімо йде завойовувати напівсередній дивізіон", – заявив він.

Також Лопес натякнув, що в будь-якому випадку він проведе бої проти Девіна Хейні та Раяна Гарсії.

"Вони переходять у напівсередню вагу, я поки що залишаюся в першій напівсередній. Тож вони отримають невелику фору, але я йду завойовувати", – сказав Лопес.

Наступний поєдинок Лопес, як і Хейні та Гарсія, проведе в Нью-Йорку 2 травня. Його суперником буде Арнольд Барбоза (32-0, 11 КО).

Для Лопеса це буде повернення на ринг після більш ніж річної перерви. У своєму останньому професійному виступі 27-річний спортсмен за очками здобув перемогу над Стівом Клеггеттом. У своїй останній появі на рингу Барбоса переміг Джека Кеттералла.

Нагадаємо, остання дуель поглядів боксерів завершилась скандалом.

Теофімо Лопес

Теофімо Лопес

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