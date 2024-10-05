Баффер назвав ім'я бійця хевівейту, бої якого він хотів би бачити частіше

Знаменитий американський ринг-анонсер Майкл Баффер зізнався, що вражений прогресом бійця хевівейту Мартіна Баколе (21-1, 16 KO), і хотів би бачити його бої частіше.

Про це Баффер написав у соцмережі X.

"Мартін Баколе – це надважковаговик, якого я хочу бачити більше прямо зараз. Він дійсно вразив мене в Лос-Анджелесі на турнірі Riyadh Season в андеркарді бою за участі Теренса Кроуфорда. Гранітне підборіддя, майстерність та сила", – написав Баффер.

Відзначимо, що Мартін закріпився в топах дивізіону після того, як 3 серпня здобув дострокову перемогу над раніше небитим американським проспектом Джаредом Андерсоном (17-1, 15 KO).

Також Баколе відомий своїми заявами про те, що сильно побив у спарингах Даніеля Дюбуа, Ентоні Джошуа, Александра Усика, Тайсона Ф'юрі і Джо Джойса.