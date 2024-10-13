Легендарний боксер назвав ім'я єдиного бійця хевівейту, який бив як Майк Тайсон

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ларрі Холмс (69-6, 44 KO) поставив Ерні Шейверса (76-14-1, 70 KO) в один ряд з Майком Тайсоном (50-6, 44 KO) за силою удару.

Слова Холмса наводить портал Seconds Out.

"Майк – панчер. Я бився з Майком, він вдарив мене, і на цьому все закінчилося. Ерні Шаверс був одним з найжорсткіших панчерів, які коли-небудь жили, і Майк стоїть на одному рівні з ним, на вершині.

Ерні Шейверс був найскладнішим суперником, з яким я коли-небудь зустрічався, але коли Тайсон б'є, він намагається вбити тебе. Майк вміє тримати удар, я влучив в нього кілька разів, але він продовжував бити. Майк вибив з мене все лайно, він вдарив мене так сильно, що я ахнув. І він побив мене.

Було соромно. Я пам'ятаю праву руку, якою він мене бив – я тоді подумав, що його треба посадити за грати через його силу, а він продовжував бити, гарчачи, як Джо Фрейзер".

Бій Майк Тайсон – Ларрі Холмс відбувся 22 січня 1988 року. 21-річний Тайсон переміг 38-річного Холмса технічним нокаутом у 4-му раунді.

Холмс двічі виходив на ринг проти Ерні Шейверса і двічі його переміг. У 1978 році – одностайним рішенням судей, у 1979-му – технічним нокаутом у 11 раунді, хоча сам побував у важкому нокдауні в 7 трихвилинці.