Лапін покращив свою позицію в оновленому рейтингу WBA серед боксерів у напівважкій вазі

Чемпіон IBO Continental у напівважкій вазі (до 79,4 кг) українець Даніель Лапін (10-0, 4 КО) піднявся на одну позицію і тепер розташувався на 11-му рядку оновленого рейтингу WBA.

Про це повідомив офіційний сайт Всесвітньої боксерської асоціації.

Чемпіонським титулом у цьому дивізіоні володіє росіянин з канадським паспортом Артур Бетербієв.

Рейтинг WBA у напівважкій вазі

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Даніель свій останній бій провів у травні. Тоді, він у першому раунді нокаутував португальця Октавіо Пудівітра в бою за вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі.

Cвій наступний бій Лапін проведе 21 грудня в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.