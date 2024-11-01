Лапін покращив свою позицію в оновленому рейтингу WBA серед боксерів у напівважкій вазі
Даніель Лапін
Reuters
Чемпіон IBO Continental у напівважкій вазі (до 79,4 кг) українець Даніель Лапін (10-0, 4 КО) піднявся на одну позицію і тепер розташувався на 11-му рядку оновленого рейтингу WBA.
Про це повідомив офіційний сайт Всесвітньої боксерської асоціації.
Чемпіонським титулом у цьому дивізіоні володіє росіянин з канадським паспортом Артур Бетербієв.
Рейтинг WBA у напівважкій вазі
- Дмитро Бівол
- Альберт Рамірес
- Ентоні Ярд
- Шарабутдін Атаєв
- Радівіє Калайджич
- Лоуренс Кінг
- Ліндон Артур
- Луїс Антоніо Техеда
- Річард Рівера
- Ахмед Ельбіалі
- Даніель Лапін
Даніель свій останній бій провів у травні. Тоді, він у першому раунді нокаутував португальця Октавіо Пудівітра в бою за вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі.
Cвій наступний бій Лапін проведе 21 грудня в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.