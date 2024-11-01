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Лапін покращив свою позицію в оновленому рейтингу WBA серед боксерів у напівважкій вазі

Олексій Мурзак — 1 листопада, 20:48
Лапін покращив свою позицію в оновленому рейтингу WBA серед боксерів у напівважкій вазі
Даніель Лапін
Reuters

Чемпіон IBO Continental у напівважкій вазі (до 79,4 кг) українець Даніель Лапін (10-0, 4 КО) піднявся на одну позицію і тепер розташувався на 11-му рядку оновленого рейтингу WBA.

Про це повідомив офіційний сайт Всесвітньої боксерської асоціації.

Чемпіонським титулом у цьому дивізіоні володіє росіянин з канадським паспортом Артур Бетербієв.

Рейтинг WBA у напівважкій вазі

  1. Дмитро Бівол
  2. Альберт Рамірес
  3. Ентоні Ярд
  4. Шарабутдін Атаєв
  5. Радівіє Калайджич
  6. Лоуренс Кінг
  7. Ліндон Артур
  8. Луїс Антоніо Техеда
  9. Річард Рівера
  10. Ахмед Ельбіалі
  11. Даніель Лапін

Даніель свій останній бій провів у травні. Тоді, він у першому раунді нокаутував португальця Октавіо Пудівітра в бою за вакантний титул чемпіона за версією WBA Intercontinental у напівважкій вазі.

Cвій наступний бій Лапін проведе 21 грудня в андеркарді поєдинку між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі.

Даніель Лапін Ентоні Ярд Артур Бетербієв Дмитро Бівол

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