Буде непросто: Пулев назвав переможця бою Усик – Ф'юрі
Кубрат Пулев
topsport.bg
Болгарський боксер Кубрат Пулев (31–3, 14 KO), який нещодавно завоював титул WBA Regular, вірить, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).
Його слова цитує Topsport.bg.
"Усик переможе. Можливо, не нокаутом, буде непросто. Нас запросили на бій досить наполегливо. У нас також було запрошення на попередній бій, але ми не змогли самі організуватися", – сказав він.
Зараз титулом WBA володіє Усик. Пулев має право претендувати на бій за цей титул.
Слідкуйте за основними подіями бою Усик – Ф'юрі в нашому онлайн-марафоні.
Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.