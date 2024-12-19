Буде непросто: Пулев назвав переможця бою Усик – Ф'юрі

Болгарський боксер Кубрат Пулев (31–3, 14 KO), який нещодавно завоював титул WBA Regular, вірить, що Олександр Усик (22-0, 14 КО) знову переможе Тайсона Ф'юрі (34-1-1, 24 КО).

Його слова цитує Topsport.bg.

" Усик переможе. Можливо, не нокаутом, буде непросто. Нас запросили на бій досить наполегливо. У нас також було запрошення на попередній бій, але ми не змогли самі організуватися", – сказав він.

Зараз титулом WBA володіє Усик. Пулев має право претендувати на бій за цей титул.

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Реванш між українцем та "Циганським королем" відбудеться 21 грудня. Перший поєдинок завершився перемогою Олександра роздільним рішенням суддів. Напередодні став відомий гонорар реваншу.