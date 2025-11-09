Пулев готовий провести захист титулу проти Ітауми

44-річний болгарин Кубрат Пулев (32-3, 14 КО), володар поясу WBA Regular, готовий провести бій проти британського таланту 21-річного Мозеса Ітауми (13-0, 11 КО).

Про це сказав промоутер боксера Джон Вірт у коментарі Sky Sports.

"Кубрат Пулєв готовий захищати титул WBA проти Мозеса Ітауми, якщо Мозес готовий і бажає прийняти цей бій. Кубрат – гордий чемпіон, він приймав всі виклики протягом своєї кар'єри й буде битися з Мозесом, якщо умови будуть прийнятними", – заявив Вірт.

Нагадаємо, WBA наказала Пулеву домовитися про бій з Ітаумою, проте той кількома днями раніше погодив деталі зустрічі з росіянином Муратом Гассієвим (32-2, 25 КО). Тепер він може втратити пояс, якщо проведе цей бій.

За повідомленнями інсайдера Дена Рафаела, бій Пулев – Гасієв відбудеться 12 грудня в місті Дубай, ОАЕ. І поєдинок проти Ітауми, якщо і станеться, то після цього протистояння.

Пулев поступався лише Володимиру Кличку (КО 5, 2014 рік), Ентоні Джошуа (КО 9, 2020 рік) та Дереку Чісорі (SD 12, 2022 рік). На його рахунку перемоги над Тоні Томпсоном, Дереком Чісорою, Самюелем Пітером, Х'юї Ф'юрі, Ігорем Шевадзуцьким та іншими відомими представниками гевівейту.