Забрали навіть труси, якого х**?: Кроуфорд заявив, що його пограбували

Одного з лідерів рейтингу Р4Р американця Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) пограбували після бою Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) – Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО).

Про це боксер розповів у соцмережі X.

Кроуфорд звинувачує у цьому авіаперевізника – компанію British Airways.

"У нас проблеми. І мова не тільки про те, що через вас я пропустив власний рейс. Але й у тому, що ваші вантажники розікрали мій багаж, вкрали все моє ла**о, яке я придбав у Louis Store у Міжнародному терміналі.

Мені потрібні відповіді. І що швидше, то краще. У мене є чеки на всі мої покупки. А це десятки тисяч доларів США за взуття, шмотки, аксесуари. Все це витягли з моєї сумки. У нас реальні проблеми", – заявив Кроуфорд.

Боксер сказав, що його залишили з однією парою штанів та двома сорочками.

"Забрали навіть труси та шкарпетки. Якого х**? Вкрали нові речі, які я купив дітям. Вам доведеться все це виправити. До того ж швидко виправити. Заплатив 30 тисяч доларів за те, щоб мене пограбували", – підкреслив Кроуфорд.

@British_Airways / @traveloneworld we have a problem. Not only did you guys make me miss my flight, but your baggage handlers also stole ALL of my shit that I purchased at the Louis Store in the International Terminal. I need answers asap. I have receipts for all my stuff also.… — Terence Crawford (@terencecrawford) September 27, 2024

Нагадаємо, на минулих вихідних Джошуа сенсаційно поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.