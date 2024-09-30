Забрали навіть труси, якого х**?: Кроуфорд заявив, що його пограбували
Одного з лідерів рейтингу Р4Р американця Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) пограбували після бою Ентоні Джошуа (28-4, 25 KO) – Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО).
Про це боксер розповів у соцмережі X.
Кроуфорд звинувачує у цьому авіаперевізника – компанію British Airways.
"У нас проблеми. І мова не тільки про те, що через вас я пропустив власний рейс. Але й у тому, що ваші вантажники розікрали мій багаж, вкрали все моє ла**о, яке я придбав у Louis Store у Міжнародному терміналі.
Мені потрібні відповіді. І що швидше, то краще. У мене є чеки на всі мої покупки. А це десятки тисяч доларів США за взуття, шмотки, аксесуари. Все це витягли з моєї сумки. У нас реальні проблеми", – заявив Кроуфорд.
Боксер сказав, що його залишили з однією парою штанів та двома сорочками.
"Забрали навіть труси та шкарпетки. Якого х**? Вкрали нові речі, які я купив дітям. Вам доведеться все це виправити. До того ж швидко виправити. Заплатив 30 тисяч доларів за те, щоб мене пограбували", – підкреслив Кроуфорд.
Нагадаємо, на минулих вихідних Джошуа сенсаційно поступився Даніелю Дюбуа в бою за титул чемпіона IBF у надважкій вазі. Ей Джей тричі побував у нокдауні, а потім був відправлений у брутальний нокаут. Ця поразка стала четвертою в кар’єрі 34-річного ексчемпіона світу.