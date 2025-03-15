Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бокс

В історії немає такого бійця: Кроуфорд – про стиль боксу непереможного американця

Олександр Булава — 15 березня 2025, 10:34
В історії немає такого бійця: Кроуфорд – про стиль боксу непереможного американця
Теренс Кроуфорд
Getty images

Чемпіон WBA у першій середній вазі Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) вважає, що володар поясу WBC в легкій вазі Шакур Стівенсон (23-0, 11 КО) є унікальним бійцем в історії боксі.

Цитує Кроуфорда The Ring.

"Він чудовий боєць. Ніхто не може його побити. Скажу більше: він незвичайний. У нього свій стиль. В історії немає такого бійця, у якого був би такий самий стиль, як у Шакура Стівенсона", – заявив Кроуфорд.

Нагадаємо, Шакур в останньому бою нокаутував Джоша Педлі (15-1, 4 КО). Поєдинок відбувся 22 лютого в Ер-Ріяді. Загалом американець виграв усі свої 23 бої, 11 з яких – нокаутом.

Шакур Стівенсон Теренс Кроуфорд

Теренс Кроуфорд

Колишній суперник Кличка та Льюїса дав прогноз на бій Канело – Кроуфорд
Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P від The Ring, Девіс залишив топ-10
Ти не гідний мені навіть зашнуровувати боксерки: Кроуфорд висміяв Джервонту
Кроуфорд – про бій Роуча та Девіса: Вони просто обікрали хлопця
Це все стероїди, – Девіс звинуватив Кроуфорда у вживанні допінгу

Останні новини