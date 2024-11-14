Гвоздик дав прогноз на бій Рамірес – Біллем-Сміт

Колишній чемпіон у напівважкій вазі Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) вірить, що Гільберто Рамірес (46-1, 30 КО) переможе Кріса Біллема-Сміта (20-1, 13 КО).

Про це він сказав для LuckyPunch.

"Я був основним партнером Раміреса. Разом зі мною у Лос-Анджелесі допомогав Слава Шабранський, та, на скільки мені відомо, до того як я підключився до кемпу, були інші хлопці.

Весь час це були вільні спаринги, де я робив те, що мені зручно, лише останній легкий спаринг, у цей понеділок, я намагався працювати ближче до стилю британця.

Я вважаю що це буде непростий бій для Раміреса, але ставлю на його перемогу за очками. В нього є всі інструменти для перемоги, головне це не дозволяти Більяму-Сміту навʼязувати силовий бокс", – сказав Гвоздик.