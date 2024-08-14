Кремльов мітить на посаду голови Міжнародного олімпійського комітету
Очільник Міжнародної боксерської асоціації (IBA) Умар Кремльов вважає, що він готовий стати головою Міжнародного олімпійського комітету замість Томаса Баха.
Про це він заявив у інтерв’ю російському пропагандистському медіа.
"Не бачу жодних складнощів у цьому. Я пішов у бокс, щоб викорінити несправедливість та корупцію, коли вони були. Хотів, щоб міжнародна федерація поважала культуру та цінності кожної країни. Не навʼязувала свої цінності та працювала на користь спортсменів.
Спортивні функціонери — обслуговуючий персонал спортсменів. Наше завдання — створювати умови їм. Щодо вашого питання — на все воля божа. Як вийде, так і вийде. Якщо побачимо, що вони не справляються, доведеться підключитися", — сказав Кремльов.
Нагадаємо, під час Олімпійських ігор-2024 у Парижі Томас Бах анонсував свою відставку з посади голови МОК.
Кремльов очолює IBA з 2020 року. За час його правління аматорський бокс потрапив у глибоку кризу. Наразі невідомо, чи увійде цей вид спорту в програму наступних Олімпійських ігор, які пройдуть у Лос-Анджелесі в 2028 році.