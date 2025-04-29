Красюк: У реванші з Дюбуа ми побачимо іншого Усика

Олександр Красюк, промоутер Олександра Усика (23-0, 14 КО), заявив, що українець підійде до реваншу із Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО) у своїй найкращій формі.

Про це промоутер розповів на пресконференції.

"Мудрість є плодом досвіду і це багато в чому дотично до боксу. Даніель Дюбуа отримав безцінний досвід у першому поєдинку із Олександром, і він значно виріс як боксер за цей час. Наразі це зрілий атлет з поясом IBF на руках. І той, хто його недооцінює, робить помилку!

Проте у нас є вундеркінд, який досягнув всього у боксі. І знаєте що? Йому все ще цього недостатньо, тож 19 липня він готовий продемонструвати свій варіант набутої мудрості.

Хочу зазначити ще дещо важливе! Цього разу ви побачите такого Усика, якого ніколи раніше не бачили. Більше ніяких зсуперечок. Нехай перемога дістанеться тому, хто на неї дійсно заслуговує", – розповів Усик.