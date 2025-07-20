Найкращий варіант: Красюк розповів, з ким Усику варто провести бій, щоб заробити

Олександр Красюк, колишній промоутер абсолютного чемпіона в надважкій вазі Олександра Усика, вважає, що найкращим варіантом наступного суперника для українця є блогер Джейк Пол, якщо говорити про заробіток грошей.

Його слова передає Boxing King Media.

"Якщо Усик хоче заробити гроші, то, мабуть, Джейк Пол – найкращий варіант. Без ризику, велика аудиторія, величезні цифри. Якщо ж йдеться про те, щоб довести щось комусь або собі, то, мабуть, Тайсон Ф'юрі. Але я не дуже вірю, що цей бій відбудеться", – сказав Красюк.

Нагадаємо, Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій вазі (понад 90,72 кг). Українець став першим, з часів Мохаммеда Аллі, кому підкорилося це досягнення.

Після бою Усик провів битву поглядів із Джейком Полом. Окрім того, український чемпіон заявив про можливий третій поєдинок із Ф'юрі, а промоутер Френк Воррен розповів, що WBO вимагатиме захисту титулу проти Джозефа Паркера.

Голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх водночас хоче побачити бій Усика з Мозесом Ітаумою.