Колишній чемпіон світу назвав безумством рішення одного із суддів бою Бівол – Бетербієв

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд після бою між киргизстанським боксером Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО) і представником Канади Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) звинуватив суддів у помилковому рішенні.

Про це Ворд написав у соцільній мережі X.

"Бівол виграв цей бій. 116-112 – це безумство".

Відзначимо, що непереможені боксери зійшлися у поєдинку за абсолютний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.