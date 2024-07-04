Колишній чемпіон світу з боксу Рой Джонс-молодший проведе виставковий поєдинок проти російського репера Джигана.

Про це повідомляють російські пропагандистські медіа.

Жалюгідне видовище відбудеться 6 липня у Москві, на стадіоні "Лужнікі". Джиган вірить, що має шанси на перемогу, адже "не дарма качав руки і протягом останнього місяця грав у приставку".

Якщо з репером усе зрозуміло, то Джонса "поплавило" у 2015 році, коли він у окупавоному Севастополі попросив Путіна допомогти з отриманням російського громадянства.