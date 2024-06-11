Гвоздик завершив тренувальний табір напередодні бою з Бенавідесом

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) завершив тренувальний табір напередодні поєдинку з Давідом Бенавідесом (28-0, 24 КО).

Про це українець повідомив у соцмережі Instagram.

"Робота зроблена, час відправлятися до Вегасу", — написав Гвоздик.

Нагадаємо, що бій Гвоздик — Бенавідес відбудеться 15 червня. Боксери будуть змагатися титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

У своєму останньому поєдинку українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Американець у листопаді 2023-го захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде.