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Гвоздик завершив тренувальний табір напередодні бою з Бенавідесом

Станіслав Лисак — 11 червня, 10:38
Гвоздик завершив тренувальний табір напередодні бою з Бенавідесом

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) завершив тренувальний табір напередодні поєдинку з Давідом Бенавідесом (28-0, 24 КО).

Про це українець повідомив у соцмережі Instagram.

"Робота зроблена, час відправлятися до Вегасу", — написав Гвоздик.

Нагадаємо, що бій Гвоздик — Бенавідес відбудеться 15 червня. Боксери будуть змагатися титул тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

У своєму останньому поєдинку українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Американець у листопаді 2023-го захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде.

Олександр Гвоздик Давід Бенавідес

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