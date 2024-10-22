Колишній суперник Ломаченка зробив прогноз на реванш Усик – Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в легкій вазі Ентоні Кролла вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 KO) не буде фаворитом у бою-реванші з українським чемпіоном за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександром Усиком (22-0, 14 КО), але не здивується перемозі британця.

Слова Кролли цитує видання Manchester Evening News.

"Ф'юрі має дуже гарний вигляд, він говорить дуже добре, здається, що він дуже впевнений у собі. З Тайсоном ніколи не знаєш, що буде. Він робить якісь божевільні речі, але це дійсно виглядає так, ніби він у відмінній формі.

Я з нетерпінням чекаю цього поєдинку. Ще один важкий бій, але минулого разу він більш-менш вигравав його на половині дистанції.

Думаю, цього разу він буде трохи більше націлений на корпус Усика. У нього є великі шанси виправити ситуацію, але Усик знаходить спосіб перемогти, його адаптивність неймовірна. Після першого бою я б поставив Усика фаворитом, але не здивуюся, якщо Тайсон візьме реванш ".

Нагадаємо, бій-реванш між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі відбудеться 21 грудня 2024 року. Українець переміг британця в поєдинку за титул абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні.

Напередодні український боксер поділився деталями підготовки та розповів, що долучає психологів та науковців до тренувального табору.

12 квітня 2019 року в Лос-Анджелесі Василь Ломаченко переміг Ентоні Кроллу в бою за титули WBA і WBO в легкій вазі.