Екссуперник Ломаченка дав сміливий прогноз на бій Дюбуа – Паркер
Колишній чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Ентоні Кролла (35-7-3, 13 КО) вважає, що його земляк Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) нокаутом переможе Джозефа Паркера (35-3, 23 КО).
Про це він сказав для Pro Boxing Fans.
"Це справді хороший бій. Я можу помилятися і досить часто робив це, але Дюбуа чудово провів останні три поєдинки. Він був неймовірним. Зараз психологічно він почувається набагато комфортніше.
Це навіть видно з його поведінки перед камерою. Така впевненість потрібна на тиждень бою, бо це часто виснажує багатьох бійців. Мій прогноз – перемога Дюбуа нокаутом", – сказав Кролла.
Британець у квітні 2019 року провів бій проти Василя Ломаченка. Українець здобув перемогу нокаутом у четвертому раунді.
Поєдинок відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.
Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа ереможе Паркера.