Екссуперник Ломаченка дав сміливий прогноз на бій Дюбуа – Паркер

Колишній чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Ентоні Кролла (35-7-3, 13 КО) вважає, що його земляк Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) нокаутом переможе Джозефа Паркера (35-3, 23 КО).

Про це він сказав для Pro Boxing Fans.

"Це справді хороший бій. Я можу помилятися і досить часто робив це, але Дюбуа чудово провів останні три поєдинки. Він був неймовірним. Зараз психологічно він почувається набагато комфортніше.

Це навіть видно з його поведінки перед камерою. Така впевненість потрібна на тиждень бою, бо це часто виснажує багатьох бійців. Мій прогноз – перемога Дюбуа нокаутом", – сказав Кролла.