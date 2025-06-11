Не до кінця реалізував свій потенціал: колишній чемпіон світу – про завершення кар'єри Ломаченком

Колишній чемпіон світу з боксу в першій важкій вазі Джонні Нельсон вважає, що український боксер легкої вагової категорії Василь Ломаченко (18−3, 12 КО) не до кінця реалізував свій потенціал.

Про це Нельсон розповів у коментарі Sky Sports.

"Якщо подивитися на його кар'єру в цілому, то я думаю, що він дуже добре виступав як професійний боєць. Я все ще вважаю, що він не до кінця реалізував свій потенціал, тому що він міг бути набагато кращим.

Почуття непереможності зникло, коли він програв свій другий бій за титул чемпіона світу. Хто це робить? Хто має сміливість таке робити? Цей хлопець. Здається, він програв лише один аматорський бій, за який взяв реванш.

Вони з Усиком хороші друзі. Їхній стиль був дуже нестандартним, їх намагалися ненавидіти за те, як вони билися, але подивіться, якими вони виявилися як професійні бійці. Ви бачили, що він робив у різних боях, це було блискуче. В аматорах він боксував як професіонал, він із легкістю знищував суперників", – сказав Нельсон.