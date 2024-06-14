Гвоздик: Наші успіхи на ринзі — мотивація для українців

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) вважає, що успіхи українських боксерів підіймають мотивацію земляків.

Про це Гвоздик розповів порталу The Ring напередодні поєдинку проти Давіда Бенавідеса (28-0, 24 КО).

"Я був там багато разів, займався благодійністю й допомагав українським військовим, ремонтував військові вантажівки, забезпечував боєприпасами. Там погано. Ви повинні розуміти, що в Україні дві різні реальності. На заході України ви все ще бачите круті машини, нічні клуби працюють, люди веселяться. На півдні міста бомблять і руйнують. Ви не можете залишатися на одному місці довше кількох хвилин.

Прикро, що начебто вже ніхто не говорить про те, що відбувається в Україні. Мені здається, що ментально важливо, щоб люди бачили український прапор і знали, що українці воюють проти агресора. Ми будемо воювати до кінця. Успіхи українців на ринзі — мотивація для земляків. Моїй країні це дає більше надії. Люди повинні знати, що ми все ще існуємо й будемо існувати завжди", — сказав Гвоздик.

Бій за титул тимчасового чемпіона WBC в напівважкій вазі відбудеться в ніч з 15 на 16 червня. Напередодні Гвоздик та Бенавідес провели битву поглядів.

У своєму останньому поєдинку українець здобув дострокову перемогу над бразильцем Ісааком Родрігесом. Американець у листопаді 2023-го захистив свій титул у бою проти ексчемпіона Деметріуса Андраде.