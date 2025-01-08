Белью: Усик входить до п'ятірки найкращих суперважковаговиків у історії

Колишній чемпіон світу в крузервейті (до 91,2 кг) Тоні Белью (30-3-1, 20 КО) вважає, що чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14) входить до п'ятірки найкращих боксерів у історії хевівейту.

Про це Белью розповів порталу talkSPORT.

"У підсумку Олександр Усик наразі – найкращий суперважковаговик, він – чемпіон, він – найвеличніший боксер світу в хевівейті. Я навіть піду далі і скажу, що він входить до п'ятірки найкращих надважковаговиків усіх часів за свої досягнення, за те, як він їх досягнув. Він точно в п'ятірці найкращих, я б поставив його туди", – сказав Белью.

Тоні Белью бився з Олександром Усиком у листопаді 2018 року. Українець поступово збільшував свою перевагу над британцем і зумів нокаутувати його у восьмому раунді.

Нагадаємо, що в травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в гевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів. Проте абсолютне чемпіонство в дивізіоні не стояло на кону, оскільки влітку Усик добровільно звільнив титул IBF. Нині цей пояс належить іншому британцеві Даніелю Дюбуа.