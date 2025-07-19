Ексчемпіон світу: Усик – майстер, а Дюбуа сповнений впевненості

Колишній чемпіон світу в середній вазі (до 73 кг) британець Даррен Баркер (26-2, 16 КО) вважає, що Олександр Усик (23-0, 14 КО) зможе знову перемогти Данієля Дюбуа (22-2, 21 КО).

Слова ексбоксера цитує BBC.

" Усик – майстер, а Дюбуа сповнений впевненості. Я схиляюся до Усика в цьому питанні. Можливо, через пізній нокаут або очками, але я не виключаю Дюбуа – він людина з місією", – заявив Даррен.

Зазначимо, що Усик та Дюбуа провели перший бій в серпні 2023 року. Олександр здобув перемогу нокаутом у 9 раунді.

Другий поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться в ніч з 19 на 20 липня.

Окрім Олександра Усика в межах вечора боксу змагатимуться ще два українці. Спочатку Владислав Сіренко протистоятиме Соломону Дакресу, а потім у андеркарді Даніель Лапін вийде в ринг з Льюїсом Едмондсоном.

Зауважимо, що британець прогнозовано виявився важчим за українського чемпіона, продемонструвавши понад 7 кг від ваги Усика.

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