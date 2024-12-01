Колишній чемпіон світу: Ф'юрі під час реваншу завжди виглядав краще, ніж у першому бою

Британець Даррен Баркер (26-2, 16 КО), який був чемпіоном світу за версією IBF у середній вазі, вважає, що Тайсон Ф'юрі (34-1-1, 24 КО) може перемогти Олександра Усика (22-0, 14 КО), оскільки чудово себе показує в реваншах.

Про це він сказав у коментарі для Boxing News.

"Ще одна річ, яка спадає на думку – це реванш. Мені здається, у Ф'юрі їх було три: з Чісорою, Макдермоттом та Уайлдером. І Ф'юрі в реваншах завжди виглядав краще. У той же час, коли ми подивимося на Усика, він мав один реванш з Джошуа, і Джошуа в другому бою виступив краще. Тож це реально інтригуючий поєдинок. Можливо, люди, подивившись перший поєдинок, вважають, що Усик виграв перший бій і в другому буде ще кращим. Коли я думаю, що Ф'юрі виступить краще. Тож я реально не знаю. Я перегляну цей бій ще раз, перш ніж летіти в Ріяд, тому що я готуватиму розбір цього поєдинку. Мені реально важко назвати переможця реваншу. Я вважаю, бій зараз буде конкурентнішим, ніж перший. Все через те, що ми бачили у першому поєдинку. Я не можу дочекатись реваншу", – сказав Баркер.

Напередодні стало відомо, що гонорар реваншу становитиме 190 млн доларів. При цьому ця сума буде розподілена у співвідношенні 60% на 40% на користь Усика.

Нагадаємо, бій Усик – Ф’юрі відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

У першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.