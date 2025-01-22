Кличко чекає на пропозицію від Саудівської Аравії, або які шанси знову побачити Володимира в рингу

Легенда світового боксу Володимир Кличко розглядає можливість свого повернення на професійний ринг, але ще не отримав конкретної пропозиції від Саудівської Аравії. За інформацією "Чемпіона", "оффер" до 48-річного українця може надійти найближчими днями.

Враховуючи результат грудневого матчу-реваншу Олександр Усик – Тайсон Ф’юрі, пріоритетом для саудитів стане організація бою "Циганського короля" з Володимиром Кличком із голосною афішею "10 років потому". Нагадаємо, у 2015 році тоді ще 27-річний Тайсон Ф’юрі неочікувано переміг 39-річного Володимира Кличка рішенням суддів.

У контракті на бій було прописано матч-реванш у випадку поразки українця. Володимир відразу активував цю опцію. Але у 2016 році матч-реванш двічі зірвався через провину британця, в якого перемога над багаторічним домінантним чемпіоном світу викликала дивні психологічні зриви.

Тайсон Ф’юрі пішов "у всі тяжкі" й навіть не зміг приїхати на пресконференцію, яка у 2016 році анонсувала матч-реванш з Кличко-молодшим у рідному для боксера Манчестері. Це було повною несподіванкою навіть для його промоутера Френка Воррена, який робив невдалі спроби пояснити британським журналістам, чому Ф’юрі не приїхав на медіазустріч. Френк навіть почав розповідати, що у Тайсона по дорозі зламалася машина. Коли журналісти перепитали, чого ж Ф’юрі не приїхав на таксі, Воррен остаточно зрозумів, що Тайсон міцно пошив його в дурні й краще далі нічого більше не придумувати, бо це тільки погіршує їхны позиції.

Далі – більше. У Ф’юрі навіть тимчасово відібрали боксерську ліцензію, а спеціальна комісія розслідувала справу про вживання ним допінгу. Віддамо належне Тайсону: з часом він розв'язав свої проблеми, повернувся на професійний ринг та знову став чемпіоном світу. Але Володимир Кличко цього не дочекався – у квітні 2017 року, на переповненому 90-тисячному "Вемблі", українець провів яскравий мегафайт з Ентоні Джошуа і завершив свою легендарну боксерську кар’єру.

Тож теоретично матч-реванш проти Тайсона Ф’юрі може пройти через 10 років після їхнього першого бою, і це буде унікальним випадком в історії гевівейту.

Володимир Кличко та Тайсон Ф'юрі Getty Images

Але для того, щоб всі пазли склалися, саудитам потрібно розв’язати кілька завдань.

По-перше, нещодавно Тайсон Ф’юрі вчергове заявив, що закінчив свою професійну боксерську кар’єру. Але до цього британець неодноразово робив ідентичні заяви, тож цей крок може бути лише черговим інструментом "продати себе дорожче". Мовляв, дайте мені такий гонорар, щоб я захотів повернутися.

По-друге, потрібно запропонувати гідні фінансові умови Володимиру Кличку, який за 8 років, які минули після завершення його боксерської кар’єри, не тільки не розтратив зароблені в рингу гроші (що часто трапляється із зірковими боксерами), але й зумів відкрити декілька успішних бізнесів. Ще у 2017 році українець у співавторстві з німецькою письменницею Штефані Білен написав та видав книгу "Управління викликами. Як застосувати спортивну стратегію у житті та бізнесі", яка була перекладена багатьма мовами. І паралельно викладав у швейцарському державному університеті Санкт-Галлена власноручно розроблений курс Challenge Management.

Під час повномасштабної війни в Україні Володимир став справжнім амбасадором нашої країни, залучаючи для неї допомогу через свою широку базу бізнес-зв'язків. У 2024 році Кличко у співавторстві з Тетяною Кіль видав книгу "Вкрадене життя", в якій розповів про систематичне викрадення Росією українських дітей та боротьбу за їхнє повернення. Але за шаленого навантаження навіть під час війни Володимир продовжував підтримувати фізичну форму й зараз продовжує виглядати справжнім атлетом.

Володимир Кличко Getty Images

Окреме питання, який титул буде стояти на кону бою. Адже чемпіонськими поясами WBC, WBA та WBO зараз володіє Олександр Усик, а поясом IBF – темношкірий британець Даніель Дюбуа, якого Усик переміг нокаутом влітку 2023 року. Але це питання можна швидко вирішити. Наприклад, свого часу WBC проводили бої за свій діамантовий пояс. Тож придумати для такого голосного бою спеціальний титул не стане великою проблемою.

Що стосується термінів проведення цього ймовірного мегафайту, то, прогнозую, що це буде не раніше травня. 22 лютого в столиці Саудівської Аравії пройде боксерське шоу, в якому Дюбуа буде захищати свій чемпіонський титул проти новозеландця Джозефа Паркера. Після цього потрібно зробити невеличку паузу. 25 березня Володимиру Кличку виповниться 49 років. А це значить, що рекорд американця Джорджа Формена, який був чемпіоном світу в гевівейті до 46 років та 170 днів, знаходиться під загрозою.

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Максим Розенко, Чемпіон

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