Кличко оголосив про тимчасову заборону спортивних та розважальних заходів у Києві на відкритих територіях без укриттів

Мер Києва Віталій Кличко оголосив про тимчасову заборону в місті всіх спортивних та розважальних заходів на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів.

Про це він повідомив у своєму Телеграмі.

"У звʼязку із погіршенням безпекової ситуації в столиці будуть тимчасово заборонені всі розважальні та фізкультурно-спортивні заходи на відкритих територіях та в спорудах, де немає укриттів".

Усі ці зміни набувають чинності з 10 вересня.

Нагадаємо, що напередодні Кличко повідомив, що Рада оборони столиці запропонувала уряду змінити протоколи безпеки та дозволити Сірецько-Печерській лінії метро працювати без обмежень під час повітряних тривог.

Крім того, Кабінет міністрів ухвалив рішення, які мають адаптувати роботу держави, бізнесу та інфраструктури до нової тактики російських повітряних атак. Серед них – рекомендують Києву скоротити тривалість комендантської години з 01:00 до 05:00.