Кларк наступний бій проведе проти Чікеви

Олександр Булава — 26 вересня 2025, 00:14
Фрейзер Кларк
Sky Sports

Британський боксер надважкої ваги Фрейзер Кларк (9-1-1, 7 КО) проведе бій проти Джеймі Чікеви (8-2, 5 КО).

Про це повідомив боксер в Instagram.

Поєдинок відбудеться 25 жовтня на вечорі боксу в англійському Дербі. Переможець отримає титул чемпіона Великої Британії.

Нагадаємо, Кларк торік переніс операцію на обличчі після поєдинку з Фабіо Вордлі, в якому поступився вже у першому раунді. Вордлі провів серію точних ударів і відправив суперника в нокдаун, після чого рефері почав відлік та, зрештою, зупинив бій.

Йому дозволили провести бій у квітні, в якому Фрейзер переміг Ебенезера Тетте. Чікева в останньому поєдинку поступився Девіду Аделає.

