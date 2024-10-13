Кларк переніс операцію після поразки від Вордлі

Британський боксер надважкої вагової категорії Фрейзер Кларк (8-1-1, 6 КО) переніс операцію після травми вилиці в бою з чемпіоном Великої Британії та Британської Співдружності Фабіо Вордлі (18-0-1, 17 КО).

Про це повідомив промоутер боксера Бен Шалом, якого цитує Sky Sports.

"Сьогодні Фрейзер успішно переніс невелику операцію. Він почувається добре, він відпочив і сьогодні ввечері повернеться до Великої Британії для подальшого відновлення разом зі своєю сімʼєю.



Він хотів би щиро передати усім свою вдячність. Ми сподіваємося на його швидке одужання", – сказав Шалом.