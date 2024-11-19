Девіс оголосив про майбутній бій з Берінчиком

Американський боксер Кейшон Девіс (12-0, 8 КО) заявив, що проведе поєдинок з українським чемпіоном WBO у легкій вазі Денисом Берінчиком (19-0, 9 КО).

Про це Девіс розповів порталу ESPN.

"Я поки що не збираюся вдаватися у подробиці, але точно знаю, що Денис Берінчик буде моїм наступним суперником. Він непереможний, він боєць, який пресингує. Він з України, дружить з Ломаченком та Усиком. Він відмінний боєць.

Це божевілля. Минулого року ми мали битися з ним, але тепер, коли він чемпіон світу, все працює на краще. Я відчуваю, що це буде ще один бій, який захоплює. Це не нудний поєдинок. Я знаю, що люди прийдуть підтримати нас і подивитися, що Бізнесмен покаже в цей вечір", – сказав Девіс.

Напередодні Кейшон Девіс після дострокової перемоги над аргентинцем Густаво Лемосом (29-2, 19 КО) викликав на бій володаря титулу WBA Джервонту Девіса (30-0, 28 KO).

Повідомлялося, що перемога Кейшона, який посідає 3 місце за версією WBC та 3 місце за версією WBO, робить його обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO для Дениса Берінчика, який, швидше за все, стане наступним для нього. Top Rank навряд чи зможе домовитися про бій з "Танком" Девісом найближчим часом, якщо взагалі зможе.

Нагадаємо, Денис Берінчик сенсаційно здобув пояс у поєдинку проти Еммануеля Наваррете. Наступний бій українця відбудеться із колишнім чемпіоном світу за версією IBF у другій напівлегкій вазі Джо Кордіною.

Цікаво, що майбутній суперник Берінчика провів останній бій якраз у андеркарді Усик – Ф’юрі. Тоді він зазнав першої поразки у професійній кар’єрі, поступившись ірландцю Ентоні Какаче (22-1, 8 КО).