Потенційний суперник Берінчика кинув виклик Джервонті Девісу

Американський боксер Кішон Девіс (12-0, 8 КО) після дострокової перемоги над аргентинцем Густаво Лемосом (29-2, 19 КО) викликав на бій володаря титулу WBA Джервонту Девіса (30-0, 28 KO).

Девіс наголосив, що тепер "Танк" не має вибору, адже фанати хочуть побачити цей поєдинок. Слова Кішона наводить Boxing News 24:

"Єдина людина, якій це не подобається, — це він," сказав Кішон про негативну реакцію Джервонти на виклик. "Він дивний, але тепер у нього немає вибору. Фанати хочуть цього бою, особливо після того, як я побив суперника, який більший за нього".

Перемога Кейшона, який посідає 3 місце за версією WBC та 3 місце за версією WBO, робить його обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу за версією WBO для Дениса Берінчика, який, швидше за все, стане наступним для нього. Top Rank навряд чи зможе домовитися про бій з "Танком" Девісом найближчим часом, якщо взагалі зможе.