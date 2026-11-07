Сестра Дюбуа проведе бій за три чемпіонські пояси

Британська боксерка Керролайн Дюбуа зустрінеться з американкою Стефані Хан в об'єднавчому поєдинку за три чемпіонські титули у легкій вазі.

Про це повідомляє Most Valuable Promotions.

Бій запланований на 20 лютого та відбудеться на арені GECU Arena at the Don Haskins Center в Ель-Пасо, Техас. На кону стоятимуть пояси WBC, WBO та WBA. Обоє підходять до протистояння без поразок на професійному ринзі.

24-річна Дюбуа вважається однією з найперспективніших представниць жіночого боксу. До переходу в професіонали у 2022 році вона досягла успіху на аматорському рівні, зокрема виграла золото Юнацьких Олімпійських ігор-2018 та виступила на Олімпіаді в Токіо.

Британка завоювала титул WBC, а у квітні 2026 року об'єднала його з поясом WBO, перемігши Террі Гарпер. У серпні вона провела успішний захист чемпіонських титулів у поєдинку проти Амелії Мур. Керролайн також є сестрою чемпіона світу в надважкій вазі Даніеля Дюбуа.

Її суперниця, 36-річна Стефані Хан, є уродженкою Ель-Пасо, працює офіцеркою поліції та виховує двох дітей. Американка здобула вакантний титул WBA у лютому 2025 року, нокаутувавши суперницю в першому раунді. Згодом вона успішно захистила пояс, двічі перемігши колишню чемпіонку UFC з бойового мистецтва Холлі Холм.

Нагадаємо, у жовтні Даніель Дюбуа переміг нокаутом у 2-му раунді Фабіо Вордлі у реванші.