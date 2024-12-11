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Сестра Дюбуа без бою отримала титул чемпіонки світу

Руслан Травкін — 11 грудня 2024, 20:43
Сестра Дюбуа без бою отримала титул чемпіонки світу
Керолайн Дюбуа
x.com/SduboisC

Керолайн Дюбуа (10-0, 5 КО) сьогодні була оголошена чемпіонкою світу за версією WBC (World Boxing Council) у легкій вазі відповідно до рішення президента організації Маурісіо Сулеймана на щорічному з'їзді WBC у Гамбурзі.

Про це пише Worldboxingnews.

У серпні вона завоювала пояс тимчасової чемпіонки за цією версією, перемігши рішенням суддів Майру Монео. Оскільки з Кетті Тейлор не вдалося домовитися про бій, бо та обрала реванш з Амандою Серрано, то титул перейшов до 23-річної Дюбуа.

Дюбуа проведе перший захист свого титулу чемпіона світу за версією WBC у легкій вазі 11 січня, у свій 24-й день народження, на "Canon Medical Arena" у місті Шеффілд. Її суперницею буде канадка Джессіка Камара. (13-4, 4 КО).

"Для мене велика честь бути повною чемпіонкою світу за версією WBC, і президент WBC Маурісіо Сулейман особисто вручив мені пояс. Моєю мрією завжди було стати чемпіонкою світу, і це лише початок мого шляху", – сказала вона.

У 2018 році Керолайн стала переможницею юнацьких Олімпійських ігор. На іграх у Токіо вона стала срібною призеркою, поступившись лише ірландці Келлі Харінгтон, яка і на ОІ-2024 також виграла золото.

Керолайн – молодша сестра Даніеля Дюбуа (22-1, 22 КО), чемпіона світу за версією IBF.

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