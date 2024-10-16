Катмен Усика назвав свій рахунок в поєдинку Бетербієв – Бівол

Расс Анбер, катмен чемпіона світу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександра Усика вважає, що у бою між киргизстанським боксером Дмітрієм Біволом (23-1, 12 КО) і представником Канади Артуром Бетербієвим (21-0, 20 КО) судді справедливо віддавши перемогу другому.

На думку Анбера, Бетербієвим переміг з різницею у два раунди (115-113). Його слова цитує авторитетний журнал The Ring.

"Мені здалося, що це була шахова партія високого рівня. Обидва дуже поважали один одного, трималися високо. Можна сказати, що обидва добряче вибили рукавички один одному, враховуючи кількість ударів, які блокувалися обома боксерами. Руки були високо підняті, і важко було влучити в обох.

Думаю, що загальна агресія Бетербієва, можливо, просто переграла Бівола. Я вважав, що після 10 раунду все було досить рівно. Бетербієв, безумовно, закрив бій досить сильно, щоб отримати перемогу рішенням. Я вважаю, що Бетербієв вирвав перемогу".

Відзначимо, що непереможені боксери зійшлися у поєдинку за абсолютний титул чемпіона світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Бій відбувся на "Kingdom Arena" у столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяд та завершився роздільним рішенням суддів на користь Бетербієва: 115:113, 116:112, 114:114. Переможець уперше в кар'єрі пройшов усю дистанцію поєдинку, яка складалася з 12 раундів.