Колишній суперник Кличка та Льюїса дав прогноз на бій Канело – Кроуфорд
Колишній чемпіон світу в хевівейті Хасім Рахман (50-8-2, 41 КО) вважає, що Теренс Кроуфорд має хороші шанси перемогти Сауля Альвареса.
Про це Рахман сказав у коментарі для BoxingNews24.
"У бою з Джермеллом Чарло Канело мене не дуже вразив. Незважаючи на те, що він виграв, я справді не думав, що він зробив те, на що я вважав, що він здатний. Я відчуваю, що це дало Теренсу план того, як з ним битися.
Я бачив, як Канело програвав бої. Я відчуваю, що Теренс його перебоксує. Я не думаю, що Теренс нокаутує його. Теренс перебоксує його. Теренс спритний на рингу. Теренс знає, як маневрувати рингом.
Я думаю, що головним в ринзі буде Теренс. Канело трохи зіпсувався. Останнім часом він бився з більш м’якими дотиками. Це буде йому на шкоду в цьому бою. Я думаю, що Теренс виграє бій", – сказав Рахман.
Хасім протягом кар'єри виходив у ринг проти Володимира Кличка (поразка ТКО 7), Джеймса Тоні (нічия), Девіда Туа (нічия та поразка), Леннокса Льюїса (перемога КО 5, поразка в реванші КО 4), Евандера Холіфілда (поразка КО 8).
Нагадаємо, поєдинок Канело і Кроуфорда може відбутися у вересні.