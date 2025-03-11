Колишній суперник Кличка та Льюїса дав прогноз на бій Канело – Кроуфорд

Колишній чемпіон світу в хевівейті Хасім Рахман (50-8-2, 41 КО) вважає, що Теренс Кроуфорд має хороші шанси перемогти Сауля Альвареса.

Про це Рахман сказав у коментарі для BoxingNews24.

"У бою з Джермеллом Чарло Канело мене не дуже вразив. Незважаючи на те, що він виграв, я справді не думав, що він зробив те, на що я вважав, що він здатний. Я відчуваю, що це дало Теренсу план того, як з ним битися.

Я бачив, як Канело програвав бої. Я відчуваю, що Теренс його перебоксує. Я не думаю, що Теренс нокаутує його. Теренс перебоксує його. Теренс спритний на рингу. Теренс знає, як маневрувати рингом.

Я думаю, що головним в ринзі буде Теренс. Канело трохи зіпсувався. Останнім часом він бився з більш м’якими дотиками. Це буде йому на шкоду в цьому бою. Я думаю, що Теренс виграє бій", – сказав Рахман.