Тимчасовий чемпіон світу назвав можливого суперника для Кличка

Тимчасовий чемпіон світу з боксу за версією WBC Агіт Кабаєл припустив, хто міг би стати майбутнім суперником Володимира Кличка, який хоче повернутись у професійний спорт.

Думку спортсмена наводить Sport.de.

"Повернення Кличка активно обговорюється. Наскільки я знаю, цю тему не знято з порядку денного, її активно просувають.

Потенційні суперники? Я чув ім'я Деонтея Вайлдера, але зараз це просто розмови у кулуарах, поки немає жодної конкретики", – розповів Кабаєл.

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

49-річний українець хотів побити рекорд Джорджа Формана, який у 1994 році переміг Майкла Мурера і став найстаршим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів.

Востаннє Кличко боксував 27 квітня 2017 року, коли у чемпіонському поєдинку програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом.

Раніше Кабаєл заявив, що мав пропозицію вийти в ринг із Володимиром Кличком.