Дуже вигідна пропозиція: тимчасовий чемпіон відмовився вийти на бій проти Кличка

Тимчасовий володар поясу WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл (26-0, 18 КО) заявив, що мав пропозицію про бій від ексчемпіона світу Володимира Кличка (64-5, 54 КО).

Цитує німецького боксера talkSPORT.

Кабаєл у лютому нокаутував китайця Чжана Чжилея, після чого отримав фінансово вигідну пропозицію захистити титул у бою проти легенди боксу.

"Я вже згадував про це (дати шанс на повернення Кличку) у своєму влозі на YouTube. Називали таку суму, від якої деякі люди просто впали б зі стільця і сказали б: "Гей, це ж бій за гроші, погоджуйся, бери його". Але я справді маю замислитися, чи відіграють гроші для мене таку велику роль. Для мене завжди мав значення спортивний аспект. Я хочу стати чемпіоном світу – нічого іншого не існує", – розповів Кабаєл.

Нагадаємо, що на початку лютого The Ring повідомив про плани Володимира Кличка повернутися в бокс у 2025 році.

49-річний українець хотів побити рекорд Джорджа Формана, який у 1994 році переміг Майкла Мурера і став найвіковішим чемпіоном світу в хевівейті. На той момент йому було 45 років і 299 днів.

Востаннє Кличко боксував 27 квітня 2017 року, коли у чемпіонському поєдинку програв Ентоні Джошуа технічним нокаутом.