Мені дали три імені: Ітаума – про вибір наступного суперника
Британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) заявив, що обирає наступного суперника з трьох кандидатів.
Про це боксер розповів у коментарі talkSPORT Boxing.
"Аделає — не той, кого я розглядав... Мені 20 років, у мене є талант, але я не маю підтримки на рівні Ентоні Джошуа чи Тайсона Ф’юрі. Тому я не можу так сильно впливати на вибір боїв, як думають люди.
Я відкрив інстаграм і побачив безліч постів про те, що я відмовився від бою з Ефе Аджагбою. У мене нещодавно була зустріч із Queensberry, і вони дали мені три імені. Там не було імені Аджагби.
Мені дали три імені. Я поки що не буду їх називати. Це мій вибір із трьох можливих. От стільки впливу я маю на те, з ким б’юся", – сказав Ітаума.
Нагадаємо, напередодні Ітаума відмовився від пропозиції Міжнародної боксерської федерації (IBF) провести бій проти кубинця Френка Санчеса, який дав би право битися проти Олександра Усика.
Ітаума нещодавно за дві хвилини нокаутував Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).