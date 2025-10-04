Ітаума назвав неочікувану країну, де хоче провести бій

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) заявив, що найбільше бажає провести бій в Нігерії.

Його слова передає The Ring.

"Звичайно, я хочу провести тут бій, це моя кінцева ціль. Коли я дивлюся на людей у ​​Нігерії і те, як вони мене приймають, я розумію, що це є моїми людьми. Мені здається, це одна з тих ідей, про які говорили давно, але так і не реалізували. Зараз, гадаю, ми виходимо на фінальну стадію, щоб організувати бій у Нігерії", – сказав Мозес.

Боксер народився у Словаччині, звідки родом його мати. Батько – нігерієць. Коли Мозесу було 3 роки сім'я переїхала до Великої Британії.

Нагадаємо, напередодні Ітаума відмовився від пропозиції Міжнародної боксерської федерації (IBF) провести бій проти кубинця Френка Санчеса, який дав би право битися проти Олександра Усика.

Ітаума нещодавно за дві хвилини нокаутував Вайта у поєдинку за титули чемпіона світу за версіями WBO Inter-Continental та WBA International, а також вакантний титул чемпіона Співдружності (Commonwealth Boxing Council).