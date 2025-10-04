Українська правда
Ітаума назвав неочікувану країну, де хоче провести бій

Руслан Травкін — 4 жовтня 2025, 04:16
Мозес Ітаума
Getty Images

Британський надважковаговик Мозес Ітаума (13-0, 11 KO) заявив, що найбільше бажає провести бій в Нігерії.

Його слова передає The Ring.

"Звичайно, я хочу провести тут бій, це моя кінцева ціль. Коли я дивлюся на людей у ​​Нігерії і те, як вони мене приймають, я розумію, що це є моїми людьми.

Мені здається, це одна з тих ідей, про які говорили давно, але так і не реалізували. Зараз, гадаю, ми виходимо на фінальну стадію, щоб організувати бій у Нігерії", – сказав Мозес.

Боксер народився у Словаччині, звідки родом його мати. Батько – нігерієць. Коли Мозесу було 3 роки сім'я переїхала до Великої Британії.

