Історія дня. Кличко-молодший не хотів йти в гості до Шварценеггера

За час своєї боксерської кар'єри Віталій Кличко познайомився з величезною кількістю світових зірок. На його останньому поєдинку в США, який відбувся 26 вересня 2009 року в Лос-Анджелесі в Staples Center, яскравій перемозі українця аплодували Арнольд Шварценеггер і Сильвестр Сталлоне, Майк Тайсон і Том Круз, Кобі Браянт і Дольф Лундгрен. З більшістю з них нинішній мер Києва підтримував дружні стосунки і за межами рингу.

"Якось зателефонував Арнольд Шварценеггер, запитав про мої плани на найближчий тиждень" – згадував Віталій в розмові з автором цих рядків. – "Якраз із сім'єю відпочивав в Лос-Анджелесі. Арнольд запросив на свій день народження. Коли почали збиратися, син дивився мультфільми. Кажу йому, одягайся, йдемо в гості до Арнольда Шварценеггера. Син почав скиглити: "Ні до якого Шварценеггера не піду, дайте мені, будь ласка, мультики додивитися". Хникав до моменту, поки не прийшли до Арнольда. Тільки коли побачив іменинника, засяяв. Смикнув мене за руку і по-дитячому захоплено прошепотів на вухо, мовляв, тато, що ж ти раніше не сказав, що ми до самого Термінатора в гості йдемо."

Максим Кличко

Нагадаємо, що 53-річний Віталій Кличко має двох синів – 24-літнього Єгора-Данієля та 19-річного Максима. Максим влітку отримав виклик до молодіжної збірної України U-20 з баскетболу і дебютував на чемпіонаті Європи в дивізіоні В. 19-річний центровий за 15 хвилин набирав 6.9 очка, 5.1 підбирання та 1.6 блок-шота. Максим має зріст 216 см – на 15 см вище свого тата Віталія.

На початку вересня Максим Кличко приєднався до тренувального табору Монако. Зазначимо, що монегаски – чинні чемпіони Франції з баскетболу та є учасниками Євроліги.

Максим Кличко FIBA

Максим Розенко, Чемпіон

Відповідальний редактор – Микола Дендак